Єврокомісія проведе розслідування щодо Google

Європейська комісія вирішила відкрити антимонопольне розслідування щодо звинувачення на адресу Google Inc. у зловживанні домінуючою позицією на ринку інтернет-пошуку, порушуючи статтю 102 Угоди про функціонування ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомляє сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Розслідування розпочали після отримання ряду скарг від постачальників послуг про неприхильне ставлення до їх послуг у результатах безкоштовного і спонсорського пошуку Google, а також про преференционе розміщення власних послуг Google.

Єврокомісія підкреслює, що початок розслідування не доводить наявності порушень.

Пошукова система Google надає два типи відображення результатів: безкоштовні результати, які також називаються "натуральними", "органічними" або "алгоритмічними", і рекламу третіх сторін, що відображається на початку списку результатів і в правій частині сторінки (так званий платний пошук або спонсорські посилання).

Єврокомісія розслідує, чи зловживає Google домінуючою позицією на ринку он-лайн пошуку, імовірно занижуючи рейтинг безкоштовного пошуку конкуруючих послуг, що пропонують, зокрема, користувачам такий пошук як порівняння цін (так звані послуги вертикального пошуку).

Єврокомісія також перевірить звинувачення у заниженні Google "Балів якості" для спонсорських посилань конкуруючих послуг вертикального пошуку. "Бали якості" - один з чинників для визначення вартості оплати реклами рекламодавцями.

Крім того, Єврокомісія також зосередить увагу на звинуваченнях в ексклюзивних вимогах Google, які висувають до партнерів, що забороняють їм розміщувати певні типи конкурентних рекламних оголошень на їх веб-сайтах.

Єврокомісія попередила Google про своє рішення, а також проінформувала про це антимонопольні органи країн-членів ЄС.