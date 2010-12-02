У міжнародному пункті пропуску «Вилок» на українсько-угорському кордоні на півроку обмежено рух транспорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чопської митниці.

У повідомленні прес-служби йдеться, що у зв’язку з проведенням чергового етапу будівельних робіт в рамках реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Вилок» Чопської митниці проводитиметься демонтаж адміністративних будівель і двох із трьох смуг руху автотранспорту.

Будівельні роботи на пункті пропуску розпочалися сьогодні, 1 грудня. Орієнтовно, реконструкція триватиме 6 місяців.

Чопська митниця попереджає, що реконструкція призведе до обмеження руху автотранспорту в пункті пропуску «Вилок». З огляду на це, митниця просить громадян, передусім тих, хто ввозить на митну територію України товари в обсягах, що підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню, для перетину кордону скористатися іншими пунктами пропуску.