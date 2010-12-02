Запорізький аеропорт збільшив кількість рейсів на 20%

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" в листопаді цього року, збільшивши кількість відправлених рейсів більш ніж на 20%, скоротило пасажироперевезення, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року, майже на 10%.

Як повідомили УНІАН на підприємстві, впродовж листопада 2010 року ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" відправило 137 рейсів – на 25 рейсів або на 22,3% більше, ніж за відповідний період минулого року, при цьому пасажироперевезення скоротилися з 1997 до 1809 пасажирів – на 9,4%.

За даними представників керівництва підприємства, такий дисбаланс пов`язаний зі скороченням так званих курортно-туристичних рейсів, для виконання яких, як правило, використовують великі літаки, і заміщенням їх рейсами літаків малої авіації, які використовують бізнесмени і політики.