"Укрзалізниця" до свят призначила 24 додаткові потяги

“Укрзалізниця» до новорічних і різдвяних свят призначила 24 додаткові потяги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

Зокрема, у західному напрямі призначено 11 потягів, у кримському – 7, 2 – в одеському, 1 – у донецькому і 3 – у московському напрямі.

«Як тільки з`явиться дефіцит квитків, вагони і потяги додатково призначатимуться, з урахуванням лише попиту, у нас є резерв», - відзначив Л.ЛОБОЙКО.

Зокрема, за його словами, планується для задоволення попиту доповнювати існуючі потяги вагонами, також можливе скасування ряду потягів на новорічну ніч.

Водночас Л.ЛОБОЙКО відзначив, що не всі пасажири зможуть скористатися фірмовими потягами, оскільки їх кількість становить 68. Водночас він відзначив, що сьогодні ще можна придбати квитки на найпопулярніші потяги на затребувані до нового року дати. Зокрема, на 29 грудня потяг №7 на Чоп заповнений на 71%, №43 на Івано-Франківськ – на 89%, №137 на Івано-Франківськ – на 94%, №81 на Ужгород – на 90%, №99 на Ужгород – на 83%.

На 30 грудня на потяг №7 викуплено 89% квитків, №43 – 92% квитків, №137 – 93%, №627 – 78% квитків тощо.

«На сьогодні місця ще є, ми реагуємо на ситуацію, і у разі необхідності додаткові потяги призначатимуться», - сказав він.

Л.ЛОБОЙКО також відзначив, що «Укрзалізниця» задовольнить всі заявки на групові перевезення пасажирів, на сьогодні таких заявок 960 на 32 395 місць, з них - 308 заявок на 10 787 місць на перевезення дитячих груп. «За своєчасної подачі заявок усіх перевеземо», - відзначив заступник гендиректора відомства.