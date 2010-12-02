«Укрзалізниця» підготувала понад 5 тис. пасажирських вагонів до зимових перевезень

До зимових пасажирських перевезень 2010-2011 рр. «Укрзалізниця» підготувала 5251 вагон (на 67 вагонів більше ніж минулого року).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник генерального директора «Укрзалізници» Леонід ЛОБОЙКО.

Зокрема, підготовлений 3371 вагон з системою електроопалювання (на 134 вагони більше ніж минулого року).

За даними відомства, за три роки парк вагонів з системою електроопалювання збільшився на 756 вагонів, що дозволяє значно економити витрати вугілля. Так, за даний період місячний запас зменшився на 2500 тис. тонн, а за весь опалювальний сезон – на 15 000 тис. тонн.