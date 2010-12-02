ВР посилила відповідальність за втручання у діяльність залізничного транспорту

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за втручання у діяльність залізничного транспорту».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 248 з 420 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Цим законом збільшені штрафи за втручання у діяльність залізничного транспорту. Зокрема, законом передбачено, що “підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів”, тягне за собою штраф від 15 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, законом передбачено внести зміни, відповідно до яких розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирських поїздів відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, не може перевищувати 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.