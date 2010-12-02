Відкриття нових станцій метро Куренівсько-Червоноармійської лінії у Києві відбудеться 15 грудня

Відкриття нових станцій Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену - «Деміївська», «Голосіївська» і «Васильківська» - відбудеться, як і планувалося раніше, 15 грудня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про готовність станцій до здачі в експлуатацію заявили у КП «Київський метрополітен».

За інформацією комунального підприємства, зараз на дільниці лінії метрополітену завершуються монтажні та інші опоряджувальні роботи.

Як ідеться у повідомленні, спорудження об’єкту виконувалося у щільній міській забудові, де пролягає велика кількість інженерних комунікацій, в надзвичайно складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах залягання ґрунтів.

При будівництві дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії фахівці ВАТ «Київметробуд» використовували передові методи будівництва, нове обладнання та механізми.

Зокрема, проходка перегінних тунелів здійснювалась тунелепрохідницьким комплексом з ґрунто-привантаженням забою. Цей комплекс дав змогу виконати роботи з мінімальними деформаціями земельної поверхні. Також були задіяні два тунелепрохідницьких комплекси із пневмо-привантаженням забою.

Крім цього, застосовувалися спеціальні методи стабілізації ґрунтового масиву – хімзакріплення, водозниження та огородження котлованів за допомогою струменевої цементації ґрунтів.

У перегінних тунелях, які розташовані на відстані менш ніж 40 м від житлової забудови, для зменшення впливу шуму і вібрації від руху поїздів метрополітену влаштовано лежневу конструкцію колій.

На частині перегінного тунелю від станції «Голосіївська» до станції «Васильківська» виконано експериментальну віброзахисну конструкцію верхньої будови колії на рейкових блочних опорах. Головною ознакою влаштованої експериментальної конструкції, яка складається з різних варіантів збірних блочних опор з ізоляцією із поліуретанової смоли, є досягнення ефективної віброізоляції та зменшення шумів. При досягненні очікуваних позитивних результатів за показниками шуму і вібрацій, вказана конструкція буде застосована на перспективних лініях метрополітену, що зробить ще комфортнішим перевезення пасажирів.

Станційні комплекси споруджувались відкритим способом. Для гідроізоляції залізобетонних і бетонних конструкцій цих станцій застосовувались матеріали з нової модифікованої латексом бітумної емульсії.