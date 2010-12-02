ПЗЗ оновила фірмовий потяг Київ-Сімферополь

Парк рухомого складу Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) поповнився 11 пасажирськими вагонами, які вже включено до складу фірмового потягу № 12/11 сполученням Київ-Сімферополь.

Як повідомила УНІАН прес-служба ПЗЗ, 6 вагонів купейного типу і 5 вагонів спального типа СВ виготовлені на Крюківському вагонобудівному заводі.

Внутрішня обробка вагонів виконана у сучасному стилі, вагони оснащені вакуумними туалетами і потужною системою кондиціонування, інформаційними табло, охоронною сигналізацією від стороннього втручання в купе пасажира, системою виклику провідника в купе пасажира. З метою поліпшення обслуговування пасажирів купе провідників обладнані побутовою технікою, холодильником і НВЧ-піччю.

Згідно з умовами договору з Крюківським вагонобудівним заводом, парк рухомого складу ПЗЗ до кінця поточного року поповниться ще 10 новими пасажирськими вагонами купейного типу.

Довідка УНІАН. ВАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” (м. Кременчук, Полтавська обл.) випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення ”Укрзалізниці”. Продукція заводу поставляється більш як у 20 країн світу.