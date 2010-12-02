Запорізький аеропорт в листопаді скоротив вантажоперевезення більш ніж на 80% – 29 тонн

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" в листопаді цього року скоротило вантажоперевезення на 83%, або на 140 тонн, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року – до 29 тонн.

Як повідомили УНІАН на підприємстві, впродовж листопада 2009 року запорізьким аеропортом було оброблено 169 тонн вантажів.

Таке значне скорочення вантажопотоку в керівництві підприємства пояснюють тим, що в листопаді ц.р. аеропорт відправляв переважно багаж.

"Як таких вантажів впродовж листопада 2010 року практично не відправляли", – відзначили в керівництві запорізького аеропорту.