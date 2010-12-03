ПЗЗ вводить додаткові зупинки електропоїздів Київ-Коростень і Коростень-Святошин

Південно-Західна залізниця для поліпшення обслуговування пасажирів встановлює однохвилинні зупинки електропоїздів підвищеного комфорту на маршрутах №863 Київ - Коростень і №864 Коростень - Святошин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, згідно з розкладом, електропоїзди зупинятимуться на таких станціях і платформах: поїзд №863 Київ - Коростень на ст. Буча 20.22/23, ст. Бородянка 20.48/49 і зуп. пл. Щебзавод 21.30/31; поїзд №864 Коростень - Святошин на зуп. пл. Щебзавод 6.34/35, ст. Бородянка 7.14/15, ст. Буча 7.42/43.