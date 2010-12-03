Головою правління Київського річкового порту призначили Сергія Вуса

Наглядова рада ВАТ «Київський річковий порт» призначила головою правління товариства Сергія ВУСА. Про це повідомляють на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, його призначили на посаду терміном на 3 роки.

Зазначають також, що Костянтин ЛЕВЧЕНКО, 17 листопада призначений головою правління порту, рішенням НР звільнений.

До призначення С.ВУС обіймав посаду начальника державного департаменту - Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення в Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Довідка УНІАН. Київський річковий порт є одним з найбільших портів Дніпровського басейну. Підприємство має більше 1,5 тис. м вантажних причалів, оснащених сучасними вантажно-розвантажувальними засобами, має власний вантажний флот, до якого належать вантажний самохідний флот, буксирний флот, службовий-допоміжний флот, а також несамохідний флот для виконання різних видів робіт і обслуговування великих вантажопотоків на Дніпрі.

2009 рік ВАТ «Київський річковий порт» закінчило зі збитком 25,7 млн. грн.