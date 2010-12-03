«Укрзалізниця» покращує сервіс для людей із обмеженими можливостями

«Укрзалізниця» продовжує роботу із покращення сервісу для людей із обмеженими фізичними можливостями. Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, при виконанні проектних, будівельних і ремонтних робіт на залізничних об`єктах громадського призначення враховуються вимоги будівельних норм і стандартів щодо потреб безперешкодного доступу до таких об`єктів людей із особливими потребами.

Зокрема, облаштовуються пандуси, майданчики для переїзду через залізничні колії, створюються умови для безпорогового доступу до вокзалів, перони й платформи обладнуються спеціальними контрастними обмежувальними смугами.

Зокрема, протягом 10 місяців 2010 року на Львівському залізничному вокзалі подовжені поручні всіх сходів виходу з тунелів на перони, тривають роботи з розміщення рельєфного зображення нумерації відповідного перону на висоті 150 см для орієнтації людей із захворюваннями органу зору. На залізничному вокзалі в Ужгороді встановлено 6 звукосигнальних пристроїв для інвалідів по зору, а в Чернівцях обладнано окрему касу для інвалідів, нанесено на підлогу вокзалу спеціальні контрастні позначення з метою створення безпечних умов для руху людей з вадами зору, розроблено схему руху для людей із обмеженими фізичними можливостями, в залі очікування обладнано куточок для інвалідів.

На залізничному вокзалі в Херсоні нанесено 12 гальмівних смужок на пандуси, в залі очікування для інвалідів вокзалу Харкова встановлено тактильну карту-схему, 16 звукових сигналів (маячків) при виході з південного й північного тунелів на платформи і на цокольному поверсі. У приміщеннях вокзалу м. Суми встановлено 4 направляючі поручні вздовж сходів, 5 звукових сигналів (маячків) над вхідними дверима, нанесено 5 рельєфних смуг яскравого кольору на першій і останній сходинках центрального входу будівлі вокзалу.

Крім того, на залізничних вокзалах Дніпропетровськ, Запоріжжя-1, Сімферополь, Севастополь, Джанкой, на станціях Саки і Євпаторія розроблено схеми пересування осіб із обмеженими можливостями.

Всього протягом 2010 року облаштовано пандусами 24 пасажирських платформи й приміщення для перебування пасажирів на 11 вокзалах і станційних будівлях. Зокрема, при здійсненні модернізації на ділянці Сімферополь - Севастополь відремонтовано всі платформи з облаштуванням схилів для можливості заїзду осіб із обмеженими можливостями й створено можливість переїзду з платформи на платформу.

Як зазначається в повідомленні, фахівці залізниць щокварталу проводять обстеження вокзалів, станцій, пасажирських платформ щодо стану безперешкодного доступу до них, вживаються заходи з усунення виявлених недоліків.

На вокзалах створено й постійно функціонують групи допомоги особам із особливими потребами. Інформація про функціонування груп доводиться до пасажирів по гучномовному зв`язку й візуально на стендах і табло. Персонал, який обслуговує осіб із обмеженими фізичними можливостями, постійно проходить навчання.

Для перевезення пасажирів із обмеженими фізичними можливостями на залізницях України курсує дев`ятнадцять спеціалізованих вагонів: два на Південній, по три на Донецькій, Одеській, Південно-Західній і Львівській, п`ять на Придніпровській.

***Вагони для людей із особливими потребами включаються до складу поїздів за наявності заявки. Замовити такий вагон можна на будь-якому вокзалі залізниці. Вартість квитка в спеціальному купе така сама, як і в звичайному купейному вагоні не фірмового поїзда.

У касах вокзалів і станцій особи з обмеженими фізичними можливостями обслуговуються позачергово. Каси оснащено кнопкою виклику квиткових касирів, встановленою на зручній для осіб на інвалідних колясках висоті. Подібні кнопки є також і біля медпунктів.