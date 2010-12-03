Україна і Сирія підписали низку двосторонніх документів

У Києві у присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Сирії Башара АЛЬ-АСАДА відбулася церемонія підписання двосторонніх документів.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Згідно з повідомленням, було підписано Консульську конвенцію між урядами України та Сирійської Арабської Республіки, що сприятиме подальшому розвитку двосторонніх консульських відносин між нашими країнами, ефективному захисту прав та інтересів громадян та юридичних осіб обох держав.

Також підписано Угоду про співробітництво між Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ» та Сирійським арабським інформаційним агентством «САНА». Угода передбачає створення сприятливих правових умов для здійснення обміну новинами й інформаційними повідомленнями між інформагентствами «Укрінформ» та «САНА».

Підписано Угоду між Міністерством аграрної політики України та Міністерством сільського господарства та аграрних реформ Сирії про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин. Ця Угода передбачає створення правових умов для співробітництва у сфері запобігання ввезенню і розповсюдженню регульованих шкідливих організмів. Документ визначає механізм подолання та вирішення суперечностей у карантинній сфері та сприятиме розвитку господарських і торговельних зв’язків між Україною та Сирією.

Також підписано Протокол про наміри між ДП "Іллічівський морський торговельний порт" та морським торговельним портом м. Тартус. Документ сприятиме розвитку ділових відносин між портами, зокрема, збільшенню товарообігу, спрощенню формальностей, необхідних для виконання поромних перевезень, обміну досвідом щодо розвитку портової інфраструктури двох країн.

Окрім того, підписано Меморандум про співробітництво між Державним агентством України з інвестицій і розвитку і Сирійським інвестиційним агентством. Меморандум покликаний сприяти розвитку українського інвестиційного співробітництва, вжиттю сторонами заходів презентаційного та інформаційного характеру з метою заохочення інвестиційної діяльності сторін в Україні та Сирії.

Сьогодні також підписано Виконавчу програму до Протоколу про науково-технічне співробітництво у сфері геології та мінеральних ресурсів між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Міністерством нафти та мінеральних ресурсів Сирії. Програма передбачає практичні кроки з розвитку українсько-сирійського співробітництва в сфері геології та мінеральних ресурсів.