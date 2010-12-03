Ще три іноземні авіакомпанії перейшли в новий термінал «F» аеропорту «Бориспіль»

З початку грудня 2010 року з нового терміналу «F» міжнародного аеропорту «Бориспіль» почали здійснювати рейси ще три авіакомпанії: Alitalіa, Air France і KLM.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України, найближчим часом очікується перехід ще ряду авіаперевізників.

Нагадаємо, з терміналу «F» аеропорту «Бориспіль» з 31 жовтня цього року вже здійснюють рейси авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», «Українські середземноморські авіалінії», Utair, Wizz Air, Finnair, Jamahiriya Libyan Arab Airlines, Royal Jordanian, Armavia, «Аерофлот Дон» і «РусЛайн».

Довідка УНІАН. З 31 жовтня 2010 року з нового терміналу «F» аеропорту «Бориспіль» почали здійснюватися міжнародні регулярні, чартерні й лоу-кост-рейси національних і зарубіжних перевізників. Площа нового терміналу «F» становить 20 тис. 685,6 кв.м. Пропускна спроможність – 900 пасажирів за годину на виліт і стільки ж – на приліт; у піковий період існує можливість обслуговування до 1500 пас./год. (на виліт). Будівельні роботи зі спорудження терміналу тривали один рік. Фінансування об`єкту здійснювалося повністю за кошти ДП МА «Бориспіль».