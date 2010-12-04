Завтра погода погіршиться

Завтра, 5 грудня, в Україні в ряді областей синоптики прогнозують погіршення погодних умов.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, в західних областях у неділю переважно без опадів; температура вночі 10-15° морозу, при проясненнях до 20° морозу, вдень 4-9° морозу; на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

В Криму, Приазов`ї та у східній частині вночі без істотних опадів, вдень дощ; вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°; в Криму вночі 7-12° тепла, вдень 10-15°.

На решті території погіршення погодних умов - сніг, мокрий сніг, місцями сильні опади; налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура протягом доби 3-8° морозу (вночі на півночі при проясненнях до 12° морозу), лише на Одещині та Миколаївщині від 4° морозу до 1° тепла.

В Україні, крім Криму та Приазов`я, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, у південно-східній частині південно-східний, 5-12 м/с, в Україні, крім заходу, місцями пориви 15-22 м/с.

У Київській області хмарно з проясненнями, сніг (вдень місцями). На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби 3-8° морозу, вночі при проясненнях місцями до 12° морозу.

У Києві завтра вночі сніг, вдень припинення опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 5-7° морозу.