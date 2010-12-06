Сукупна абонентська база мобільних операторів в жовтні скоротилася на 0,24%

Сукупна абонентська база операторів мобільного зв`язку в Україні в порівнянні з попереднім місяцем скоротилася на 0,24%, або 132,5 тис. користувачів, і склала 54,71 млн. абонентів (активованих SIM-карт).

Про це йдеться в результатах дослідження ринку, проведеного агентством iKS-Consulting, які надані УНІАН.

За оцінками iKS-Consulting, рівень номінального проникнення стільникового зв`язку від загальної чисельності населення країни на кінець жовтня 2010 року в порівнянні з показником попереднього місяця зменшився на 0,2 п.п. – до 119,5%.

За підсумками третього кварталу цього року в методології підрахунку абонентської бази декількох мобільних операторів України відбулися зміни. Зокрема, компанія «Київстар» почала звітувати, включаючи дані «Українських радіосистем» і «Голден Телеком». Таким чином, у лідера ринку за підсумками жовтня кількість користувачів склала більше 25 млн. На другому місці в рейтингу за кількістю абонентів знаходиться компанія «МТС Україна», яка на кінець жовтня обслуговувала більше 18,15 млн. абонентів. Третє місце займає компанія «Астеліт» (ТМ life:)), яка в ІІІ кварталі переглянула методологію обліку абонентів і перестала враховувати абонентів, які протягом більше трьох місяців тільки одержували інформаційно-рекламні текстові повідомлення і використовували лише переадресацію виклику при вхідному голосовому дзвінку. Це призвело до зниження абонентської бази за підсумками ІІІ кварталу до 9,8 млн. абонентів. За підсумками жовтня 2010 року загальна кількість абонентів life:), за даними iKS-Consulting, знизилася ще на 162 тис. – до майже 9,64 млн. абонентів.

Решта абонентської бази припадає на операторів стандарту CDMA і «Укртелеком» (стандарт UMTS). Абонбаза останньої компанії станом на кінець жовтня складала приблизно 600 тис. абонентів.