НКРЗ і профільний комітет ВР пропонують скоротити кількість ліцензійованих послуг у телекомунікаціях

Комітет транспорту і зв`язку Верховної Ради спільно з Національною комісією з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) напрацювали ряд законопроектів щодо спрощення доступу операторів на ринки телекомунікаційних послуг.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі НКРЗ з посиланням на голову комісії Володимира ОЛІЙНИКА.

За його словами, законопроектом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг (поданий народними депутатами Ю.МОРОКО і В.КОРЖЕМ, реєстр. № 7031) передбачається припинення ліцензування 7 видів діяльності у сфері телекомунікацій. До них відносяться ліцензування місцевого фіксованого зв`язку, фіксованого зв`язку з бездротовим доступом, мобільного зв`язку, надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, дротового радіомовлення і телемереж, надання в користування місцевих каналів електрозв`язку.

В.ОЛІЙНИК повідомив, що ці види діяльності перейдуть на реєстраційний принцип. Зокрема, НКРЗ згідно з повідомленням, яке відправляє суб`єкт господарювання, вносить його до реєстру.

«Така процедура істотно зменшить бар`єри доступу на ринок», - зазначив він.

Крім того, скоротиться тривалість процедури початку діяльності за поданням телекомунікаційних послуг.

Ще одним законопроектом зі спрощення умов користування радіочастотним ресурсом (РЧР) України (автори ті ж, реєстр. №7397) пропонується залишити тільки ліцензію на користування РЧР як єдиний дозвільний документ на користування радіочастотним ресурсом. Пропонується відмовитися від інших дозволів: висновків щодо електромагнітної сумісності і дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Також пропонується істотно скоротити час процедури оформлення ліцензії – до 70-140 днів, що майже вдвічі менше, порівняно з існуючими процедурами. Це досягається, щоб уникнути розгляду двох проміжних дозвільних документів – висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу і дозволу на його експлуатацію.

Крім того, даним законопроектом передбачається відмова від дозволів на ввезення і реалізацію радіоелектронних засобів на території України.