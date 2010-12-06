ПЗЗ на 30 грудня призначила додатковий потяг до Івано-Франківська

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ), проаналізувавши пасажиропотік у західному напрямі, призначила на 30 грудня поточного року додатковий пасажирський потяг з Києва до Івано-Франківська.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, потяг № 269 Київ - Івано-Франківськ відправиться зі столиці 30 грудня о 22-й годині 40 хв. Прибуття до Івано-Франківська - 31 грудня о 12-й годині 43 хв.