ПЗЗ на 30 грудня призначила додатковий потяг до Івано-Франківська
13:49, 06 грудня 2010Транспорт/Звя'зок
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Південно-Західна залізниця (ПЗЗ), проаналізувавши пасажиропотік у західному напрямі, призначила на 30 грудня поточного року додатковий пасажирський потяг з Києва до Івано-Франківська.
Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ.
Згідно з повідомленням, потяг № 269 Київ - Івано-Франківськ відправиться зі столиці 30 грудня о 22-й годині 40 хв. Прибуття до Івано-Франківська - 31 грудня о 12-й годині 43 хв.
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