Голова Київської ОДА доручив комунальним службам розчищати дороги вночі

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК доручив комунальним службам розчищати дороги вночі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи нараду з керівниками районних державних адміністрацій та керівниками комунальних служб Київської області.

А.ПРИСЯЖНЮК розкритикував те, що комунальні служби Київської області зазвичай виїжджають прибирати сніг після початку робочого дня, коли спостерігається найбільше навантаження на дороги. Він вважає за доцільне робити це вночі. «Готуйтесь до прибирання вночі. Я думаю, у нас є можливість, немає тільки організованості», - сказав губернатор.

Також А.ПРИСЯЖНЮК розкритикував те, що сьогодні більшість доріг Київської області не посипані сипучими матеріалами, узбіччя доріг брудні, лежить багато неприбраних дерев. А.ПРИСЯЖНЮК зауважив, що якщо керівництво районів і служб, які відповідають за стан доріг, і надалі так ставитимуться до цього, він підніматиме питання про їхнє перебування на посадах.

Губернатор також підкреслив, що до кінця тижня усі райони мають забезпечити себе паливно-мастильними матеріалами, перевірити техніку, наявність сипучих матеріалів, укласти угоди з людьми, які будуть посипати дороги після випадіння снігу.

А.ПРИСЯЖНЮК пообіцяв, що на вихідних буде їздити й особисто перевіряти стан виконання цього доручення. «Там, де не буде посипано, буду викликати голову райадміністрації і він буде сам з лопатою розчищати сніг», - сказав голова ОДА.

Крім того, у ході наради він дав доручення мерам міст протягом місяця вирішити питання зі стелами з написом «Ласкаво просимо» на в’їздах до міст.

Також губернатор доручив вирішити питання облаштування стоянок, особливо на в’їзді до Києва, де вдень збираються величезні черги з вантажівок, яким заборонено в’їзд до столиці на цей час.