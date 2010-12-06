Київський губернатор доручив упорядкувати придорожню інфраструктуру в області

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК доручив керівникам районів та комунальним службам упорядкувати придорожню інфраструктуру в області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи нараду з керівниками районних державних адміністрацій та керівниками комунальних служб Київської області.

А.ПРИСЯЖНЮК закликав своїх підлеглих не сподіватись на те, що порядок в області за них наводитиме вище керівництво держави. «Ми повинні наводити порядок», - сказав він.

А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що цими вихідними він їздив по території Київської області, і зізнався, що йому було соромно дивитись на стан доріг, придорожніх територій, відсутність туалетів, стоянок тощо. «100 км проїдьте – ви не знайдете нормально облаштованого туалету, стоянки, нема де руки помити», - зауважив він.

Губернатор доручив мерам міст та главам місцевих адміністрацій передбачити в місцевих бюджетах на наступний рік кошти на будівництво від двох до п’яти облаштованих туалетів у залежності від населення міста чи районного центру, а також на туалети вздовж доріг.

А.ПРИСЯЖНЮК нагадав, що потрібно готуватись до Євро-2012, хоча й без цього, на його переконання, треба наводити порядок і поважати себе. «Мають бути цивілізовані умови. Годі жити за принципом: зупинився автобус – дівчата наліво, хлопці направо», - підкреслив глава Київської ОДА.

Він також зауважив, що сьогодні існує дуже багато туалетів, до яких не можна підійти ближче, ніж на 200 м, оскільки їх ніхто не прибирає. Він підкреслив, що краще нехай буде менша кількість, але туалети мають бути повністю облаштовані. Він також повідомив, що буде створено спеціальну комунальну службу, яка спільно з управлінням автодоріг буде займатися обслуговуванням таких туалетів.

Також А.ПРИСЯЖНЮК розкритикував те, що сьогодні власники автозаправок на трасах, беручи дозвіл на будівництво, обіцяють забезпечити повну інфраструктуру з туалетами, кафе, стоянками, але через невеликий час після введення автозаправки в експлуатацію вся ця інфраструктура замикається на ключ і пишеться табличка «лише для внутрішнього використання».

А.ПРИСЯЖНЮК пообіцяв, що сьогодні підпише розпорядження про створення комісії, яка буде перевіряти автостоянки, і в разі порушень може бути поставлене питання навіть про закриття таких заправок. «З сьогоднішнього дня ми встановлюємо терор. Необхідно самих себе поважати. Ми повинні навести порядок», - підкреслив А.ПРИСЯЖНЮК.