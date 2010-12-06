На реконструкцію закривають дві станції лінії швидкісного трамвая у Києві

У Києві у зв’язку із проведенням комплексної реконструкції станцій лінії швидкісного трамвая з 7 по 31 грудня станції «Героїв Севастополя» і «Польова» на посадку та висадку пасажирів працювати не будуть.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП «Київпастранс».

На цей період буде організовано тимчасові автобусні маршрути.

Прохід через підземні пішохідні переходи станцій «Героїв Севастополя» та «Польова» буде частково обмежено.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня у Києві було відкрито після реконструкції першу чергу лінії швидкісного трамвая «Кільцева дорога – вулиця Старовокзальна» . Роботи з реконструкції було розпочато в 2007 році.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на урочистому відкритті першої черги доручив повністю відкрити лінію швидкісного трамвая до 1 березня 2011 року. На сьогодні п’ять станцій першої черги (з 13 станцій) повністю реконструйовані.