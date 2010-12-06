Термін обробки контейнерів у портах скоротять до 4 годин - Єфименко

Уряд України планує скоротити термін обробки контейнерів у портах до 4 годин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО на українсько-литовському бізнес-форумі.

«Зараз на виході з Міністерств економіки, фінансів і юстиції постанова Кабінету міністрів, за якою цей період становитиме 4 години максимум», - сказав К.ЄФИМЕНКО.

При цьому він відзначив, що прийняти постанову планується на засіданні Кабміну наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Державної адміністрації морського і річкового транспорту, за 10 місяців 2010 р. загальний обсяг переробки контейнерів в Іллічівському, Одеському і Маріупольському морських портах зріс на 26% - до 529 тис. 303 TEU порівняно з 10 місяцями 2009 року.

Зокрема, Одеський порт обробив 284 тис. 298 TEU (на 31% більше), Іллічівський порт - 240 тис. 469 TEU (16% більше), Маріупольський порт — 4 тис. 536 TEU (18% більше).

Крім того, станом на 12 листопада Одеський порт обробив 954 TEU у режимі трансшипменту.

Нагадаємо, для збільшення обсягу контейнерних перевезень за вказівкою міністра були введені 50%-ві знижки на перевалювання у режимі трансшипменту. У листопаді у провідних вітчизняних контейнерних портах працювала оперативна робоча група, яка розробляє зміни до нормативно-правових актів зі зменшення часу оформлення контейнерів.