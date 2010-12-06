«МТС Україна» понизить тарифи на послугу роумінгу в СНД

Оператор мобільного зв`язку «МТС Україна» зобов`язався понизити тарифи на послугу міжнародного роумінгу в країнах СНД.

Про це, як повідомили УНІАН в Антимонопольному комітеті України, оператор офіційно повідомив комітет.

Зокрема, компанія, реагуючи на вимоги АМК, проінформувала про створення нової тарифної зони «СНД».

Як відзначив оператор «МТС Україна» в листі в АМК, це призведе до зниження тарифів на роумінг в країнах СНД і Грузії в середньому на 58%. Тарифну зону «СНД» компанія планує запровадити для контрактних абонентів орієнтовано з 10.01.2011 р., а для абонентів передоплати – з 15.01.2011 р.

«Позиція Антимонопольного комітету щодо вартості міжнародного роумінгу однозначна – вартість цих послуг повинна бути понижена», - відзначив виконуючий обов`язку голови АМК Юрій КРАВЧЕНКО.

Він звернувся до всіх мобільних операторів, які ще не приєдналися до переведення тарифів на послуги з роумінгу до економічно обґрунтованого рівня, і закликав їх «не зволікати з цим процесом».

Як повідомляв УНІАН, АМК висунув офіційні вимоги до «МТС Україна», «Київстару», «Астеліту», «Українських радіосистем», «Голден Телекому», «Укртелекому» і «Телесистем України» встановити економічно обґрунтовані тарифи на послуги з роумінгу.