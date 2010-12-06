У Криму хочуть удосконалити методику обліку туристів

18:10, 06 грудня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Міністерство курортів і туризму Криму має намір удосконалити методику обліку туристів. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН розповів міністр курортів і туризму АР Крим Олександр ЛІЄВ.

За його словами, необхідно вдосконалити систему ведення обліку туристів у Криму, яка на сьогодні недосконала. «Сьогодні підрахунок туристів, які прибули до Криму з метою відпочинку й лікування, заснований на обліку пасажиропотоку», - сказав він. Традиційно 80% туристів прибувають залізничним транспортом, 17% - автотранспортом і 3% - авіатранспортом.

«Така система обліку не дозволяє об`єктивно оцінити результати діяльності рекреаційної галузі. В зв`язку з цим планується доповнити методику підрахунку відпочиваючих аналізом за іншими складовими, зокрема, такими, як використання мобільного зв`язку, споживання основних груп товарів», - зазначив О.ЛІЄВ. За словами міністра, головним критерієм ефективності роботи галузі вперше визначена не кількість відпочиваючих, а економічний ефект від їх перебування. «Перед Міністерством курортів і туризму Криму поставлено завдання забезпечити економічний ефект у вигляді збільшення прибуткової частини бюджету АРК від курортної галузі на 50% впродовж 2011 р., а також збільшити кількість туристів на 15%. Кошти направлятимуть на розвиток інфраструктури курортних регіонів Криму», - зазначив О.ЛІЄВ. За його словами, за 10 місяців ц.р. від 13 курортних регіонів Криму надійшло 1,9 млрд. грн. податків і зборів, що становить 47% усіх надходжень. При цьому безпосередньо від курортно-рекреаційної сфери (податки готелів, туроператорів, аквапарків тощо) надходження становили трохи більше 279 млн. грн.

За словами міністра, важливою проблемою, яку необхідно вирішити, є тінізація надходжень. Зокрема, за його даними, близько 70% надходжень курортної галузі знаходиться в тіні. Крім того, необхідно вирішувати земельні питання, питання покращення використання державного рекреаційного ресурсу тощо.

Як повідомив на прес-конференції заступник голови Ради міністрів АР Крим Георгій ПСАРЬОВ, цього року бюджет на рекламу й просування Криму був приблизно у 2,5 раза більше, ніж у 2009 р. На 2011 р. планується подвоїти бюджет порівняно з цим роком. Як зазначив він, у Криму ведеться низка важливих проектів, які допоможуть розвитку регіону як туристичного. Зокрема, це стосується розвитку залізничного руху, будівництва автодоріг, розвитку морських портів тощо.

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