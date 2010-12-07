Mazda подвоїть об'єм виробництва автомобілів до 2016 року

Японська автомобілебудівна компанія Mazda Motor Corp. має намір подвоїти щорічний об`єм виробництва автомобілів до 2 млн. до 2016 року. Збільшити виробництво компанія хоче завдяки ринкам країн, що розвиваються, повідомляє Autonews.ru.

Як повідомив головний виконавчий директор Mazda Такаші ЯМАНУЧІ на прес-конференції в Токіо, виробник хоче продавати по 300 тис. автомобілів на ринках Бразилії, Індії та Росії. Відзначимо, що досі компанія не продає автомобілі в Бразилії та Індії.

П`ятий за величиною автовиробник Японії повідомив, що, згідно з власним планом, має намір збільшити об`єм світових продажів до 1,7 млн. автомобілів за фінансовий рік, що завершується в березні 2016 р. Цей показник на 43% перевищить торішній - 1,19 млн. штук. При цьому, згідно з прогнозом компанії на поточний фінансовий рік, об`єм продажів Mazda повинен скласти 1,32 млн. екземплярів.