Toyota в 2011 р. зменшить випуск автомобілів

Японська автокорпорація Toyota Motors скоротила прогноз з виробництва автомобілів в 2011 році на 200 тис. штук, повідомляє Autonews.ru. Виробник розраховує випустити в 2011 році 7,8 млн. автомобілів, що значно менше серпневого прогнозу – тоді Toyota сподівалася випустити 8,04 млн. машин. Таким чином, 2011 рік може стати третім роком підряд, коли об`єм випуску автомобілів у найбільшого автовиробника в світі виявиться нижчим за планку в 8 млн. машин.

Найбільшу кількість автомобілів – 8,5 млн. – Toyota Motors випустила в 2007 році. Проте через глобальну рецесію, що почалася в 2008 році, цей показник різко впав. Зокрема, в 2009 році Toyota випустила всього 6,37 млн. автомобілів. Як очікується, цього року об`єм виробництва японського автоконцерну зросте до 7,5 млн. машин.