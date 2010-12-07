IATA погрожує виключити Україну зі списку країн-учасників

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) звернулася в Євроконтроль з рекомендацією виключити Україну з цієї організації, пише у вівторок "Комерсант-Україна". Причина - необґрунтоване підвищення ставок за аеронавігаційне обслуговування цього року.

У кінці листопада на засіданні Євроконтролю обговорювали питання щодо України, проте конкретне рішення не було ухвалене. Коментар Євроконтролю отримати не вдалося. Прес-секретар представництва ЄС в Україні Девід СТУЛІК не зміг прокоментувати дане питання: "Мені не відомо про таке звернення IATA".

Під час червневого візиту до України гендиректор IATA Джованні БІСИНЬЯНІ говорив міністрові транспорту і зв`язку Костянтину ЄФИМЕНКУ про необхідність понизити вартість аеронавігаційних послуг. Проте в Мінтранзв’язку до рекомендацій IATA не прислухалися і вирішили підвищити з першого жовтня ставки "Украероруху" на 28-39%.

Позицію IATA в Міністерстві транспорту України не коментують. На думку голови підкомітету з питань авіаційного транспорту комітету Верховної Ради з питань транспорту і зв`язку Бориса ШИЯНОВА, "IATA намагається шляхом ультиматуму вирішувати поставлені перед асоціацією завдання. За даними "Украероруху", в першому півріччі лідерами за сумою виплат за аеронавігаційне обслуговування стали Lufthansa, Singapore Airlines, Emirates, British Airways, Thai Airways International і російський "Аерофлот".

Підвищення Україною тарифів на аеронавігаційне обслуговування всупереч рекомендаціям IATA може бути використане проти неї в переговорах з ЄС про підписання угоди "Про відкрите небо", вважає експерт Центру економічного і політичного аналізу Ірина Кава. Водночас, чіткого механізму виключення країни з організації за підвищення ставок немає. Крім того, Євроконтроль не може змусити Україну понизити ставки. У прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку у відповідь заявляють, що Україна зацікавлена підписати угоду про спільний авіаційний простір.