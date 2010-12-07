«Укрзалізниця» розраховує на зменшення кількості крадіжок через підвищення штрафів

Залізничники сподіваються, що завдяки посиленню відповідальності за втручання в діяльність транспорту зменшиться кількість випадків незаконних посягань на вантажі та майно залізниць.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», з ухваленням Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за втручання в діяльність транспорту» штрафні санкції за втручання в діяльність залізничного транспорту зросли більш ніж у 4 рази.

Зокрема, якщо раніше за перехід залізничної колії в невстановленому місці з правопорушника стягували не більше 17 грн. штрафу, то з набуттям чинності зазначеного закону порушник може заплатити в 10 разів більше. За зрив залізничної пломби з вагону раніше порушника могли штрафувати на 85 грн., а зараз за таке порушення він платитиме понад 500 грн.

За інформацією прес-служби, загалом із початку цього року працівники воєнізованої охорони залізничного транспорту затримали 18 229 порушників правил, встановлених на залізничному транспорті. З них 16 696 осіб було оштрафовано на загальну суму 161,8 тис. грн.

Залізничники вкотре застерігають правопорушників, що незаконне посягання на вантажі й майно залізниць може призвести до кримінальної відповідальності та виникнення аварійних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за втручання в діяльність залізничного транспорту».

Зазначений закон передбачає підвищення розмірів штрафних санкцій за порушення правил із охорони порядку та безпеки руху на залізничному транспорті, користування засобами залізничного транспорту, порушення правил, спрямованих на забезпечення збереження вантажів на залізничному, морському, річковому й автомобільному транспорті.

Зокрема, законом передбачено, що “підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів”, тягне за собою штраф від 15 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, законом передбачено внести зміни, відповідно до яких розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирських поїздів відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, не може перевищувати 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.