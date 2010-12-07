Міністр закордонних справ Єгипту Ахмед АБУЛЬ-ГЕЙТА запевняє, що в Єгипті вживають заходів для зменшення аварій туристичних автобусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ сьогодні у Києві.

А.АБУЛЬ-ГЕЙТА відзначив, до Єгипту щороку приїжджають близько 15-16 млн. іноземних туристів. За його словами, основна кількість туристів відвідує або курорти, або історичні пам’ятки, відстань між якими близько 250 кілометрів. Міністр зазначив, що в основному аварії туристичних автобусів стаються саме під час переїзду за таким маршрутом.

За його словами, аварії автобусів - це характерне явище не лише для Єгипту, а й багатьох інших країн. «Ми в Єгипті вживаємо заходів для зменшення подібних аварій. Ми прагнемо, щоб водій був максимально професійним. Ми також намагаємося підбирати водіїв більш старшого віку, щоб не було спокуси швидко їздити», - сказав А.АБУЛЬ-ГЕЙТА.

За словами глави МЗС, на транспортних засобах встановлюються спеціальні обмежувачі швидкості, і швидкість пересування цих транспортних засобів відслідковується через супутник.

Міністр також запевнив, що в Єгипті будуть робити все можливе, щоб зменшити кількість нічних автобусних рейсів. Він також зазначив, що багато доріг в Єгипті є гірськими і мають погане освітлення, тому будуть вживатися відповідні заходи для покращення ситуації.

Він також запевнив, що в Єгипті будуть суворіше контролювати рух на дорогах. «Дуже будемо сподіватися на те, що подібні випадки будуть зменшуватися, і зараз така тенденція вже має місце», - сказав А.АБУЛЬ-ГЕЙТА.

Як повідомлялося, Єгипет лідирує за кількістю ДТП з туристами. Лише у листопаді в Єгипті внаслідок ДТП загинули двоє громадян України, четверо отримали травми.