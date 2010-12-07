«ФК «Меридіан» придбало 42,221% акцій авіакомпанії «Константа»

ТОВ «ФК «Меридіан» (Київ) придбало на приватизаційному аукціоні 42,221% акцій ВАТ «Авіакомпанія «Константа».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Згідно з повідомленням, реалізаційна ціна проданого пакету акцій становити 1 млн. 486 тис. грн. Ціна продажу однієї акції становила 0,376 грн. за номінальної вартості 0,25 грн.

Нагадаємо, раніше ФДМУ неодноразово виставляв на продаж держпакет «Константи», проте конкурси так і не відбувалися через відсутність заявок від потенційних покупців.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Константа" опікується організацією і виконанням VIP-, бізнес-, корпоративних і вантажних польотів на літаках Як-40, Ан-32.

Обсяг наданих послуг за підсумками 2009 року становив 8 млн. 359 тис. грн., збиток – 57 тис. грн., дебіторська заборгованість – 682 тис. грн., кредиторська – 1 млн. 256 тис. грн., вартість активів – 7 млн. 891 тис. грн.

42,22% акцій ВАТ "Авіакомпанія "Константа" (987,333 тис. грн.) належать Фонду держмайна України, 30% – Energy Standard Group S.A.