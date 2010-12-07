«Лайм Системс» займає близько третини ринку розробки банківського ПЗ в Україні

Компанія «Лайм Системс» (м. Донецьк) займає близько третини ринку розробки банківського програмного забезпечення (ПЗ) в Україні за кількістю клієнтів. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор компанії «Лайм Системс» Олег НЕСТЕРОВ.

Він зазначив, що клієнтами компанії сьогодні є 37 банків України, а з урахуванням укладених договорів, зокрема з балансовими філіалами, програмним забезпеченням компанії користуються понад 150 фінансових установ.

За даними О.НЕСТЕРОВА, географія роботи компанії не носить локального характеру, компанія співпрацює з банками по всій Україні, при цьому найбільше число клієнтів знаходиться в Києві. ПЗ компанії також встановлено в банках із центральними офісами в Донецьку, Львові, Одесі та інших містах.

У тих 37 банках, із якими співпрацює «Лайм Системс», за даними О.НЕСТЕРОВА, частка ПЗ компанії становить від 60 до 100% банківського програмного забезпечення в тому або іншому банку.

Торкаючись фінансових показників цього ринку ПЗ, він повідомив, що річний обсяг ринку розробки банківського ПЗ в Україні становить приблизно 5 млн. дол., враховуючи також вартість супроводу ПЗ. За його словами, фахівці прогнозують подальший розвиток сегменту фінансового ПЗ на 2011 рік

За його словами, саме IT-рішення дозволяють банкам своєчасно реагувати на зміни в законодавчому полі, а також обслуговувати клієнтів більш оперативно та якісно. Фахівці відзначають, що найбільший попит мають продукти й рішення, які дозволяють забезпечити певну функціональність у рамках уже наявної автоматизованої системи.

«Сьогодні спостерігається підвищений інтерес до функціонала фронт-офісних систем для роботи з фізичними та юридичними особами, а також до каналів доступу до банківських продуктів і послуг, наприклад Інтернет-банкинг, SMS-банкинг, Wap-банкинг. Комплексне й ефективне вирішення цих завдань залишається в пріоритетах розробників ПЗ на 2011 рік», - сказав О.НЕСТЕРОВ.

Він зазначив, що компанія «Лайм Системс» у 2010 році розробила й впровадила цілу низку нових продуктів, зокрема, в таких напрямках як Web-bank (є новим рішенням по роботі з кінцевими клієнтами й охоплює функції CRM), Інтернет-банкинг і BI (Business Intelligence - універсальна аналітична система, в якій реалізовано всі інструменти аналізу, необхідні банкам) тощо.

При цьому, як повідомив О.НЕСТЕРОВ, унікальність системи Інтернет-банкингу від "Лайм Системс" полягає в її автономності й тісній інтеграції з іншими сервісами.

Довідка УНІАН. Компанія «Лайм Системс» (м. Донецьк) працює на ринку інформаційних технологій 17 років. Спеціалізація компанії - розробка, інсталяція та супровід систем комплексної автоматизації банківської діяльності, аналітичних фінансових систем, засобів телекомунікацій і спеціалізованих рішень автоматизації. Компанія є провідним розробником банківського ПЗ в Україні.

Ключовий програмний продукт «Лайм Системс» - автоматизована банківська система (АБС) SCROOGE, яка розроблена для великого банківського бізнесу. Серед клієнтів компанії, зокрема, такі банківські установи як ERSTE банк, Універсалбанк, Донгорбанк, Укргазбанк, Кредитпромбанк, Родовід Банк, Індустріалбанк, Мегабанк і багато інших.