ПЗЗ на новорічні свята пропонує в оренду вагони-салони

На новорічні і різдвяні свята пасажири можуть замовити для подорожі вагони-салони на Південно-західній залізниці (ПЗЗ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, один вагон-салон розрахований на 7 місць, має кухню з набором побутової техніки, душову кабіну, спальне купе з двоспальним ліжком, зал для проведення засідань. Вагон обладнаний аудіо- та відеотехнікою, може використовуватися як готель на колесах.

Пасажири мають можливість замовити вагон-салон в будь-якому напрямку по Україні і країнах СНД.

За даними ПЗЗ, вагони-салони ПЗЗ пасажири найчастіше замовляють у напрямку Москви, Ужгорода, Труськавця і Сімферополя. Частіше вагони-салони замовляють на новорічні і різдвяні свята, Великдень і на час літніх відпусток.