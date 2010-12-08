ПЗЗ на новорічні свята пропонує в оренду вагони-салони

12:45, 08 грудня 2010
Транспорт/Звя'зок
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На новорічні і різдвяні свята пасажири можуть замовити для подорожі вагони-салони на Південно-західній залізниці (ПЗЗ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, один вагон-салон розрахований на 7 місць, має кухню з набором побутової техніки, душову кабіну, спальне купе з двоспальним ліжком, зал для проведення засідань. Вагон обладнаний аудіо- та відеотехнікою, може використовуватися як готель на колесах.

Пасажири мають можливість замовити вагон-салон в будь-якому напрямку по Україні і країнах СНД.

За даними ПЗЗ, вагони-салони ПЗЗ пасажири найчастіше замовляють у напрямку Москви, Ужгорода, Труськавця і Сімферополя. Частіше вагони-салони замовляють на новорічні і різдвяні свята, Великдень і на час літніх відпусток.

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