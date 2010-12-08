Авіакомпанію «Луганські авіалінії» визнано банкротом

ВАТ «Авіакомпанія Луганські авіалінії» визнано банкротом. Про це повідомляється в газеті "Голос України" (№№229-230). Згідно з повідомленням, відповідна ухвала Господарського суду Луганської області прийнята 22 листопада 2010 року. Ліквідатором підприємства призначено арбітражного керуючого Валерія ЛОБОДУ. Довідка УНІАН. ВАТ "Авіакомпанія Луганські авіалінії" створено шляхом реорганізації Луганського державного авіаційного підприємства "Луганські Авіалінії" в 2003 р. у ВАТ. Станом на початок 2007 р., компанія експлуатувала п`ять літаків Ан-24РВ на авіалініях України за регулярним розкладом, а також виконувала чартерні авіаперевезення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter