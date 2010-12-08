Мінпромполітики вважає необґрунтованим намір «Укрзалізниці» підвищити тарифи на вантажні перевезення

Міністерство промислової політики України вважає, що намір «Укрзалізниці» підвищити тарифи на вантажні перевезення є необґрунтованим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра промполітики України Сергій БЄЛЄНЬКИЙ сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу.

«Проаналізувавши динаміку зростання цін на металопродукцію і на вантажні залізничні перевезення, Мінпрополітики вважає, що підвищення тарифів на сьогодні не обґрунтоване», - наголосив С.БЄЛЄНЬКИЙ.

За його словами, якщо проект указу Мінтрансзв’язку про наступне підвищення залізничних тарифів буде затверджено, то вони виростуть на 16%. С.БЄЛЄНЬКИЙ висловив незгоду з позицією «Укрзалізниці» з приводу того, що вантажні залізничні тарифи востаннє підвищувалися в жовтні 2008 року. За його словами, відтоді «Укрзалізниця» прийняла декілька збірників про перевезення, до яких було внесено зміни в цінову політику. І таким чином, підприємствам ГМК доводиться більше платити за вантажні перевезення.

Заступник міністра заявив, що за останні три роки ціни на металопродукцію значно впали, тоді як вартість вантажних залізничних перевезень виросла.

С.БЄЛЄНЬКИЙ повідомив, що «Укрзалізниця» збільшила тарифи на вантажні залізничні перевезення ще до офіційного визнання в Україні економічної кризи.

«Тоді як більшість промислових підприємств України через кризу перебували в дуже складному фінансовому становищі, «Укрзалізниця» перебувала у вигіднішому становищі порівняно з підприємствами», - сказав С.БЄЛЄНЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство транспорту і зв`язку України оприлюднило проект наказу «Про внесення змін в Коефіцієнти, що застосовуються до тарифів Збірників тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України і пов`язані з ними послуги», яким з 1 січня 2011 р. пропонується провести індексацію вантажних залізничних тарифів на 16%.