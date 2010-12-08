"Укртелеком" виплатив ФДМУ дивіденди за 2007 рік у розмірі 74,3 млн. грн.

ВАТ "Укртелеком" виплатив Фонду державного майна України (ФДМУ) нараховані за 2007 рік дивіденди в розмірі 74,37 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

При цьому в прес-службі не уточнили, чи була виплачена нарахована за заборгованість пеня.

Нагадаємо, в серпні 2009 року Фонд держмайна звернувся до Господарського суду Києва з позовом до ВАТ "Укртелеком" про виплату дивідендів з державної частки за 2007 рік.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільному зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії склав 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.

28 грудня 2010 року має відбутися оголошений Фонд держмайна конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком». Початкова ціна становить 10 млрд. 500 млн. грн.