Кількість абонентів мобільного інтернету «Київстар» і «Beeline-Україна» зросла на 15%

Кількість користувачів послуг мобільного інтернету за технологією GPRS/EDGE об`єднаної компанії «Київстар» і «Beeline-Україна» за 3 квартал 2010 р. збільшилася на 15%, в порівнянні з показником за другий квартал, - до 3,37 млн. осіб. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Київстар».

Дохід від послуг мобільного інтернету зріс за звітний період на 38% при збільшенні об`єму спожитого трафіку на 16%, в порівнянні з другим кварталом 2010 р.

За звітний період користувачі послуги мобільного інтернету об`єднаної компанії за технологією GPRS/EDGE спожили 555,6 ТБ трафіку, а загальний дохід склав близько 125,5 млн. грн.

Продовжується тенденція міграції користувачів з WAP-сервісів на послуги мобільного інтернету на базі технології GPRS/EDGE, яка спостерігалася і в попередні періоди. Зокрема, кількість користувачів WAP-сервісів «Київстар» і «Beeline-Україна» склала в 3 кварталі 2010 близько 5,27 млн. осіб. Об`єм трафіку, в порівнянні з 2 кварталом, зменшився на 38% і склав 20,2 ТБ за три місяці. Незважаючи на тенденцію міграції абонентів, спостерігається збільшення доходу від WAP. Дохід від WAP об`єднаної компанії «Київстар» і «Beeline-України» в 3 кварталі, в порівнянні з попереднім періодом, збільшився на 19%, склавши близько 28,2 млн. грн.

Довідка УНІАН. Методологія підрахунку користувачів/доходу: враховується кількість унікальних користувачів, які хоч би один раз протягом кварталу скористалися послугою (мобільного інтернету GPRS/EDGE або WAP-сервісами); дохід: враховується сумарний дохід від користування послугою (мобільного інтернету GPRS/EDGE або WAP-сервісами) за квартал, без податків.

До складу об`єднаного «Київстар» – бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. – входять два українські телекомунікаційні оператори – «Київстар» і «Beeline-Україна» (включають ЗАТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»). Об`єднана база клієнтів складає більше 25 млн. осіб ( станом на 01.11.2010).