У Закарпатті через сильні опади підтоплено будинки та пошкоджено мости

У Закарпатті через сильні опади підтоплено приватні будинки, пошкоджено берегоукріплення та мости.

Про це кореспондента УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС України в Закарпатській області Федір ФІЛІП.

За його словами, інтенсивні опади, які випали на території регіону впродовж кількох днів, призвели до підтоплення приватних будинків, пошкодження берегоукріплень та мостів. Так, у Виноградівському районі внаслідок сильних дощів відбувається підвищення рівня води у річці Боржава з виходом води на заплаву: на даний час підтоплено 7 гектарів сільськогосподарських угідь мешканців між селами Боржавське та Великі Ком’яти.

У Воловецьому районі внаслідок різкого підвищення води в потічку в селі Нижні Ворота підтоплено 8 житлових будинків, у Мукачівському районі - 25.

За даними Ф.ФІЛІПА, у Тячівському районі через сильні опади та перезволоження грунту спостерігається активізація зсуву на автодорозі «Колочава – Усть Чорна - Калини – Бедевля». «За попередніми даними, довжина зсуву сягає 4 метри, ширина - 8 метрів. Проїзд автотранспорту здійснюється в односторонньому напрямку», - уточнив помічник начальника управління.

Найбільше збитків від паводкових вод наразі завдано Міжгірському району, де підмито узбіччя доріг, зруйновано берегоукріплення, підмито окремі мости. У с. Майдан підтоплені три приватні садиби, у а в с. Колочава-Гирсовець внаслідок підвищення рівня води відбувається ерозія берегової смуги в районі розташування школи, тому навчальний процес у закладі призупинено. «Оскільки існує загроза зсуву грунту, у випадку необхідності місцеві рятувальники здійснять евакуацію майна загальноосвітнього закладу», - зауважив Ф.ФІЛІП.

Інформація щодо наслідків негоди уточнюється. Аварійно-відновлювальні роботи здійснюють служби життєзабезпечення області, наголосили у Центрі пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області.