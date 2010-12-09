Єврокомісія має намір ще знизити плату за роумінг

Вартість мобільного зв`язку в роумінгу все ще дуже висока в Європейському Союзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила 8 грудня Європейська комісія, вирішивши розпочати двомісячні громадські консультації для того, щоб збільшити конкуренцію у сфері надання послуг роумінгу і досягти заявленої мети – знизити різницю між дзвінками усередині окремих країн - членів ЄС і у роумінгу в усьому Євросоюзі «практично до нуля до 2015 року».

«Величезної різниці між внутрішніми тарифами і тарифами в роумінгу не повинно бути на дійсно єдиному європейському ринку», - заявила комісар ЄС з питань Європейського цифрового порядку дня Неєлі КРУС.

«Ми маємо звернути увагу на джерело нинішніх проблем, а саме на недостатність конкуренції, і знайти рішення», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з липня цього року максимальна ціна вихідного дзвінка у роумінгу в ЄС становить 39 центів (без ПДВ) на хвилину, максимальна ціна вхідного дзвінка – 15 центів на хвилину, максимальна вартість смс-повідомлення – 11 центів, максимальна вартість послуг мобільного Інтернету – 80 центів за 1 мегабайт.

Вперше максимальні ціни на роумінг в ЄС були обмежені у 2007 році.

Нинішнє законодавство про обмеження вартості послуг мобільного зв`язку в роумінгу діє до 2012 року.