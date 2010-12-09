Рейси до Парижа, Франкфурта і Москви з «Борисполя» затримуються

Рейси до Парижа, Франкфурта і Москви з аеропорту «Бориспіль» затримуються.

Про це повідомляється на сайті аеропорту.

Нагадаємо, в Європі спостерігаються проблеми з транспортом через заметілі. Сьогодні вранці в Москві розпочався сильний снігопад.

Зокрема, виліт на Франкфурт затриманий уже майже на 3 години, на Москву очікується не раніше 12.20, до Парижа — не раніше 13.40.

За повідомленнями зарубіжних ЗМІ, заметілі на півночі і дощі на півдні Європи викликали серйозні перебої в транспортному сполученні в регіоні.

Штормове попередження оголошене в Підмосков`ї, буде сильний вітер, ожеледь і заметілі. Снігопад уже розпочався в Москві. Як повідомляють в МНС, наприкінці дня сніг може перейти в дощ, очікується налипання снігу на ЛЕП і дерева.