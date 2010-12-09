«МТС Україна» забезпечить зв'язком дочірню компанію ТНК-BP в Україні

Оператор мобільного зв`язку «МТС Україна» забезпечить послугами мобільного і фіксованого зв`язку, зокрема сервісом «Міський номер», компанію «ТНК-ВР Розвідка і Видобуток Україна», яка входить до ГК «ТНК-ВР», – однієї з найбільших приватних нафтових компаній в світі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у даний час послугами оператора користується в цілому близько тисячі співробітників ТНК-ВР.

Довідка УНІАН. Група ТНК-ВР входить в десятку найбільших приватних нафтових компаній в світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була утворена в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР в Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює більше 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 18,23 млн. абонентів.