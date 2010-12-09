Китайці в листопаді купили машин майже стільки ж, скільки росіяни за рік

Продажі автомобілів в Китаї виросли в листопаді 2010 р. на 29,3% в річному розрахунку, повідомляє сьогодні Autonews.ru з посиланням на Китайську асоціацію автовиробників (CAAM). За місяць в Піднебесній було продано 1,3 млн. легкових автомобілів. Для порівняння: у Росії обсяг продажів легкових і легких комерційних автомобілів за 11 місяців 2010 року склав 1,7 млн. одиниць.

У період світової фінансової кризи китайський авторинок продовжував рости на десятки відсотків завдяки ефективним стимулюючим заходам уряду і зрештою обігнав колишнього лідера – американський ринок. Проте потім влада КНР почала посилювати свою політику, уникаючи «перегріву» економіки.

На цьому фоні до літа 2010 р. темпи приросту авторинку дещо впали, проте з серпня знову почали набирати оберти. Багато китайців прагнуть встигнути купити автомобіль на пільгових умовах, які перестануть діяти із закінченням держпрограм в 2011 р., відзначає Reuters.