НКРЗ затвердила нові ліцензійні умови для послуг з експлуатації мереж

Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) №513 від 11 листопада 2010 року (зареєстровано в Мінюсті 30 листопада 2010 року під № 1200) затверджені нові ліцензійні умови для послуг з експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, дротового радіомовлення і телемереж.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Ліцензійні умови розповсюджуються на всіх суб`єктів ведення господарства, які здійснюють діяльність або звернулися із заявою про видачу ліцензії на здійснення діяльності з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, дротового радіомовлення і телемереж (далі – мереж).

Згідно з умовами, суб`єкти господарювання можуть одержати ліцензії на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації: мереж ефірного телемовлення (ліцензія видається на заявлені регіони); мереж ефірного радіомовлення (ліцензія видається на заявлені регіони); мереж дротового радіомовлення (ліцензія видається на заявлені регіони); телемереж (телекомунікаційних мереж) (ліцензія видається на окремі населені пункти).

До заяви про видачу ліцензії додаються документи згідно зі статтею 45 Закону України "Про телекомунікації", документи, що підтверджують фінансові можливості здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, план використання мережі та ін.