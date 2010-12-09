«Укрзалізниця» до новорічних і різдвяних свят призначила 32 додаткових потяги

Станом на 9 грудня 2010 року залізниці України призначили 32 додаткових потяги для забезпечення пікових перевезень пасажирів напередодні і під час новорічних і зимових свят.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, 10 потягів призначила Південно-Західна залізниця; 9 - Придніпровська, 4 - Одеська, 4 - Південна, 1 - Львівська, 4 — Донецька дорога.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових потягів на найбільш популярні напрямки продовжується.

Одеська залізниця призначила: потяг №210/209 Миколаїв — Київ, №228/227 Одеса — Львів, №432/431 Одеса — Харків, №558/557 Одеса-Ужгород.

Придніпровська залізниця призначила: №26/25 Євпаторія — Москва, №69/70 Бердянськ-Москва, №212/211 Феодосія — Москва, №238/237-294/293 Сімферополь-Київ, №182/181 Сімферополь — Київ, №551/552 Донецьк - Дніпропетровськ - Київ - Ворохта - Дніпропетровськ - Донецьк (до складу потягу входить вагон-автомобілевоз), №517/518 Дніпропетровськ — Львів, 535/536 Сімферополь — Ужгород, № 208/207 Сімферополь-Москва.

Південно-Західною залізницею призначені: №207/208 Київ — Ужгород, №282/281-58/57 Київ — Сімферополь, №515/516 Київ — Ворохта, № 505/506 Київ — Ужгород, №219/220 Київ – Івано-Франківськ, №537/538 Київ-Ужгород, №269/270 Київ — Івано-Франківськ, № 525/526 Київ-Чоп, № 96/95 Київ-Москва, №252/251 Київ-Москва.

Дніпровською залізницею призначені: №524/523 Луганськ — Київ, №551/552 Донецьк - Дніпропетровськ - Київ - Ворохта - Дніпропетровськ - Донецьк (до складу входить вагон-автомобілевоз), № 525/526 Ясинувата — Сімферополь.

Південною залізницею призначені: №241/242 Харків — Євпаторія, №175/176 Харків — Сімферополь, №225/226 Харків-Ужгород, № 561/562 Харків — Сімферополь.

Львівська залізниця призначила потяг №147/148 Київ - Львів - Київ відправленням з Києва і Львова 30, 31/12, 9 / 01.