Снігопад паралізував Європу, вітер здуває з доріг автомобілі

Завірюхи на півночі і дощи на півдні Європи викликали серйозні перебої в транспортному сполученні в регіоні, повідомляє Autonews.ru з посиланням на AFP. Так, напередодні у зв’язку із сильним снігопадом у Парижі було практично повністю паралізовано рух будь-якого транспорту, перестали ходити автобуси, а дорожня поліція пересіла на позашляховики, щоби добиратися до місць численних ДТП. Дотепер зберігається заборона на рух важких вантажівок в центральних регіонах Франції.

У Шотландії через ожеледь частково перекрита головна магістраль країни М8, закрито багато шкіл, скасовані рейси приміських потягів. Міністерство транспорту просить водіїв не виїжджати без крайньої необхідності. До розчищення вулиць Единбургу планується додатково залучити солдат, оскільки за останні два дні на столицю Шотландії випало 76 сантиметрів снігу, а температура повітря не піднімається вище мінус 15.

У Португалії бушують буревії, які буквально здувають з доріг автомобілі і обвалюють на проїжджу частину дерева, дахи будинків і вежі електропередач. У Іспанії поліція виявила тіло 9-річного хлопчика, який потонув, коли автомобіль, в якому він знаходився, був змитий річкою, яка вийшла з берегів.