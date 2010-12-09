У Москві мають намір будувати метро в концесію

Мер Москви Сергій Собянін пропонує будувати метрополітен в російській столиці на основі концесії. Про це він повідомив на зустрічі з членами бюро правління РСПП (Російського союзу промисловців і підприємців), повідомляє Autonews.ru.

За словами мера, крім прямих інвестицій планується розглядати такі способи, як концесія, зокрема, у сфері транспортної і комунальної інфраструктури. «Будівництво метро - проект достатньо затратний», – відзначив мер. При цьому градоначальник не уточнив, яким саме чином виручка метрополітену розподілятиметься між інвестором і державою.