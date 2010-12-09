У Москві мають намір будувати метро в концесію
13:13, 09 грудня 2010Транспорт/Звя'зок
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Мер Москви Сергій Собянін пропонує будувати метрополітен в російській столиці на основі концесії. Про це він повідомив на зустрічі з членами бюро правління РСПП (Російського союзу промисловців і підприємців), повідомляє Autonews.ru.
За словами мера, крім прямих інвестицій планується розглядати такі способи, як концесія, зокрема, у сфері транспортної і комунальної інфраструктури. «Будівництво метро - проект достатньо затратний», – відзначив мер. При цьому градоначальник не уточнив, яким саме чином виручка метрополітену розподілятиметься між інвестором і державою.
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