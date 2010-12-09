Через сильний снігопад в Москві різко збільшилася кількість аварій

Сильний снігопад, що почався у четвер у Москві, паралізував рух на дорогах столиці, численні власники автомашин не можуть виїхати з центру міста, передає РИА Новости.

Численні затори утворилися як у бік центру, так і у бік області, на кільцевих автодорогах рух практично паралізований. Середня швидкість не перевищує 30 км/год.

Московське управління ДІБДР повідомляє, що число дрібних аварій на дорогах Москви різко зросло. Співробітники Державтоінспекції також не можуть швидко проїхати до місць ДТП, щоб оформити документи, через що рух ще більше ускладнений.

Найбільші ускладнення спостерігаються в центрі Москви, практично стоять Бульварне і Садове кільця, а також вулиці і провулки, які їх з"єднують. Великі затори спостерігаються на північному заході і півдні МКАШ.

У ДІБДР прогнозують, що за умов снігопадів та ожеледиці може зрости число наїздів на пішоходів через збільшення гальмівного шляху автомобіля.