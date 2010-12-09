У Німеччині потяги сповільнюють рух через негоду

У Німеччині потяги майже на всіх напрямах в першій половині дня четверга прибувають із запізненням, повідомляє видання Bild з посиланням на Deutsche Bahn.

"На рейках всюди лежить сніг і крига, їзда з великою швидкістю може привести до аварій", - сказав представник концерну. За його словами, поки незрозуміло, чи зможуть машиністи протягом дня їхати зі звичайною швидкістю.

Напередодні в багатьох містах пройшли сильні снігопади, а після короткої відлиги наступило похолодання. Через це замість швидкості 250 кілометрів на годину потяги можуть розвивати максимальну швидкість 160 кілометрів на годину.