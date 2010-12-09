У Фінляндії продовжується страйк бортпровідників

Найбільший фінський авіаперевізник Finnair змушений відміняти щодня десятки рейсів через страйк бортпровідників, який продовжується з 30 листопада, переговори про вирішення спору продовжуються, повідомляє РИА Новости з посиланням на Франс Прес.

"Ми виконуємо тільки 35% наших рейсів і обслуговуємо близько 40% пасажирів", - цитує агентство прес-секретаря Finnair Ханну-кайсу Нурмі (Hanna-Kaisa Nurmi).

Бортпровідники Finnair виступають проти планів роботодавця відмінити вихідні дні після міжконтинентальних польотів. У вівторок до бортового персоналу авіакомпанії приєдналися члени інших профспілок, що займаються, зокрема, постачанням палива для перевізників, технічним обслуговуванням їх авіапарку і наданням послуг з харчування.

У даний час в Хельсінкі в бюро державного посередника з трудових спорів почався третій раунд переговорів. Перші дві спроби ні до чого не привели. Переговори ускладнюються взаємними звинуваченнями сторін. Так, виконавчий директор авіакомпанії Міка Вехвілаєнен (Mika Vehvilaenen) сказала, що вимоги профспілки безпідставні. А голова профспілки Тельма Аакерс (Thelma Aakers), у свою чергу, звинуватила керівництво компанії в створенні нестерпних умов роботи.

З 30 листопада, коли почався страйк, Finnair довелося скасувати більше 1,8 тисяч рейсів, що спричинило незручності близько 9 тисячам пасажирів.