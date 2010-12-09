Порт Гонконг у ІІІ кварталі збільшив вантажообіг на 5%

Вантажообіг порту Гонконг в III кварталі 2010 р. склав 68,7 млн. т, що на 5% більш ніж за аналогічний період 2009 р.

Про це повідомляє "Транспортний бізнес" з посиланням на британські ЗМІ.

Протягом липня–вереня 2010 р., перевалка морських вантажів зросла на 8%, до 46,6 млн. т, перевалка річкових вантажів склала 21,2 млн. т.

За 9 місяців 2010 р. вантажообіг порту виріс на 11% – до 46,6 млн. т, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.