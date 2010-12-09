Панамський канал закритий через дощі – вперше за 20 років

Адміністрація Панамського каналу, що сполучає Атлантичний і Тихий океани, тимчасово закрила його для проходу судів.

Як повідомляє ВВС News, через сильні дощі рівень води в окремих частинах каналу досяг критичного максимуму, що може бути небезпечне для судноплавства.

Представники адміністрації пообіцяли, що спробують відрегулювати рівень води, випускаючи її через шлюзи, і відновити пропуск судів якнайшвидше.

Lenta.ru повідомляє, що через дощі у Панамі і викликані ними повеней загинули щонайменше 8 жителів країни, 1,5 тис. лишилися без притулку. У сусідній Колумбії число жертв стихії досягло 46 чоловік, у Венесуелі - 35-ти.

На Панамський канал доводиться близько 5% всього світового судноплавства: щорічно цією артерією проходять близько 14 тис. судів і близько 40 на добу. У минулі роки через аварії тут закривалися окремі ділянки, але по всій довжині канал не перекривався вже більше 20 років.

Зараз ведуться роботи з розширення каналу. Проект вартістю в кілька мільярдів доларів покликаний збільшити пропускну спроможність і зробити так, щоби ним могли користуватися судна, які зараз для каналу дуже великі.